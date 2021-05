Jorginho comemora gol heroico para o Ceará contra o Grêmio: "hoje demos a volta por cima"

O Ceará estava em ambiente de pressão devido aos resultados ruins no Cearense, Copa do Nordeste e Sul-Americana, mas se reencontrou com os sorrisos após vitória emocionante contra Grêmio.

E o autor de gol aos 49 minutos do segundo tempo, Jorginho, foi quem deu o tom do que representou esse resultado.

Jorginho Meia do Ceará "Muito feliz de ter feito o gol da vitória. Mérito todo dos companheiros. A gente trabalhou muito, a gente passou um tempo criticado, mas hoje demos a volta por cima", desabafou.

Agora, os pensamentos de Jorginho e de todo o Ceará estão no Clássico-Rei inédito pela Copa do Brasil, cujo primeiro jogo acontece quarta-feira (2).

"Agora é descansar, que temos mais um jogo importante na quarta-feira contra o Fortaleza".

Jorginho tem ficado na reserva da equipe considerada número 1 do Ceará, mas tem se destacado com boas atuações e pode almejar uma vaga na equipe principal.