As portas estão abertas para Ceará e Grêmio estrearem no Brasileirão da Série A. Às 16h, na Arena Castelão, a bola rola para as emoções deste jogo importante. E você confere tudo sobre o jogos e os principais bastidores da partida, além do lance a lance, aqui abaixo. Confira:

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte