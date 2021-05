Buiú e a lição de nunca desistir, mesmo nas adversidades

O juiz apitou o fim de jogo, e as imagens da TV Verdes Mares, com muita competência, se direcionaram ao lateral Buiú, do Ceará.

Emocionado, ele chorou no gramado com a obtenção do resultado suado do Vovô, mas também pela sua superação pessoal dentro da partida.

Buiú falhou no gol de empate do Grêmio. Poderia ter feito falta em Leo Chú, mas não fez. Em seguida, se viu aos olhos da injustiça, ao ter pênalti inexistente marcado como de sua autoria.

Felizmente o VAR interveio. E no final, a glória da vitória alvinegra com gol de Jorginho.

Para quem não sabe, a história desse jogo pode ser confundir com a história de Buiú. Uma vida de acertos, erros, recomeços e injustiças. Ele sabe como ressurgir em situações adversas.

Parabéns, Buiú! Você merece!