Governo do Ceará reforça que liberação da Arena Castelão está marcada para o início de março

O Governo do Ceará, por meio da Superintendência de Obras Públicas (SOP), reforçou que a liberação da Arena Castelão está agendada para início de março de 2023. A informação foi reforçada após rumores indicarem a realização do Clássico-Rei do Estadual, marcado para a próxima terça-feira (7), no local.

“O Governo do Ceará, por meio da Superintendência de Obras Públicas (SOP), informa que a liberação da Arena Castelão para partidas oficiais está mantida para o início de março de 2023. Os trabalhos de reforma do gramado seguem cronograma previsto”, informou o SOP nas redes sociais.

A expectativa é de reabertura do equipamento no confronto de volta do Fortaleza pela Libertadores. O time cearense está na 2ª fase eliminatória e enfrenta o Deportivo Maldonado-URU, em 2 de março, às 21h - a ida está marcada para 23 de fevereiro, estádio Domingo Burgueño, em Punta Del Leste-URU, também às 21h.

Logo, os próximos compromissos do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste para Ceará e Fortaleza, como mandantes, devem seguir no estádio Presidente Vargas (PV). No fim de 2022, o Governo iniciou a reforma na Arena Castelão, com a mudança do gramado, na drenagem e outros pontos de melhoria.

https://www.instagram.com/p/Cn-Rh8XvpoU/