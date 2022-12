Derrota do Brasil na Copa do Mundo 'estressa' Monja Coen e vídeo viraliza

A missionária Monja Coen viralizou nas redes sociais após publicar dois vídeos comentando as decisões do técnico Tite no jogo da seleção brasileira contra a Croácia, realizado nesta sexta-feira (9). Após empatar nas prorrogações, ela apareceu irritada, questionando quem foi a pessoa responsável por escalar os jogadores para os pênaltis.

"Eu queria saber quem foi que escalou esse povo pro pênalti? Por que o Antony não estava lá? Por que o Pedro não estava lá? Por que o Neymar não marcou o pênalti? Não tem emocional para isso, gente. Que vergonha!", disse.

O Brasil perdeu para a Croácia nos pênaltis e está eliminado da Copa do Mundo do Catar. A seleção brasileira caiu nas quartas de final do Mundial pela segunda edição consecutiva. As duas seleções empataram em 0 a 0 no tempo normal.

Na prorrogação, o Brasil abriu o placar com um golaço de Neymar. Nos minutos finais, Petkovic empatou para a Croácia. Nos pênaltis, o Brasil foi derrotado por 4 a 2.

'Que é isso, meu?'

A monja ainda criticou a escolha de Tite em colocar Rodrygo para bater a primeira penalidade.

Monja Coen Missionária "Agora, quem pôs aquele menino lourinho lá para marcar pênalti? Ele não tem condição, acabou de entrar. Ele não tem condição! Por que não pôs o Anthony, que estava bravo, que estava forte? Que vergonha!".

Ela ainda criticou Alisson por não conseguir defender nenhum pênalti. "Que é isso, meu?", questionou, irritada.

"Nosso goleiro Becker estava sem fazer nada. Ele teve pouquíssimas defesas, estava frio. Ele não foi capaz de defender nenhum. Que é isso, meu? O outro ficou defendendo o tempo todo, estava quente", acrescentou.