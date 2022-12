Tite é criticado por Galvão por ir direto ao vestiário após eliminação

Técnico da seleção, Tite foi criticado pelo narrador Galvão Bueno por ter deixado o campo e ido direto ao vestiário logo após a derrota para a Croácia. A seleção foi vencida nos pênaltis em jogo das quartas de final da Copa do Mundo nesta sexta-feira (9), no Estádio da Educação, em Doha.

O narrador acredita que o técnico da seleção deveria ter ficado com a equipe no campo, para consolar os jogadores que choravam bastate após a eliminação.

"Eu sempre elogio as atitudes do Tite. Mas essa é de ir para o vestiário e deixar os jogadores em campo não está correto. São todos um time!", declara Galvão.

Brasil e Croácia se enfrentaram nas quartas de final do torneio. As equipes empataram em 1 a 1 no tempo normal, mas o time croata venceu nos pênaltis por 4 a 2. Galvão Bueno narrou o jogo e, após a eliminação da seleção, declarou torcida para a Argentina, que briga por vaga na semifinal contra a Holanda.