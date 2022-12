Luka Modric, craque da Croácia, cresceu em meio à guerra e já foi eleito Melhor do Mundo; saiba mais

O Brasil entra em campo, nesta sexta-feira (9), às 12h, para encarar a Croácia, que tem no meio-campo a referência de Luka Modric. O jogador croata cresceu em meio aos bombardeios pela independência do seu país nos anos 1990.

Atleta do Real Madrid, Luka Modric tem quase duas décadas de carreira entre jogos por clubes e pela seleção da Croácia. A história do craque vive um contraste com a do seu país natal, que é marcado por guerras e conflitos por território.

A adolescência de Modric foi vivida em meio aos conflitos durante os anos de 1991 a 1995, quando a antiga Iugoslávia passava pela primeira parte de sua dissolução. A Guera de Independência da Croácia e de outros territórios fez o antigo país ser dividido.

Entre a lista do 26 convocados da Croácia, 16 viveram a guerra de independência do país. Modric é um dos mais experientes do elenco e carrega em sua trajetória as marcas do conflito.

O jogador herdou o nome do seu avô Luka, que cuidava do garoto na infância, enquanto os pais trabalhavam. Quando Modric tinha 6 anos, o patriarca da família foi morto por uma ofensiva sérvia, no início da guerra na quadra em que morava.

Após o episódio trágico, a família se mudou do vilarejo. O craque do Real já destacou em entrevistas que tem fotos do que sobrou do local.

Idade de Modric

A esperança croata tem 37 anos e muita história para contar. A lista de títulos com o Real Madrid é longa e chega marca de 21 troféus em mais de 430 jogos pelo clube merengue. Entre os feitos têm cinco Champions League, três Supertaças da Europa, três Ligas Espanholas, quatro Supertaças de Espanha e uma Taça do Rei.

Melhor do Mundo

O ápice de Luka Modric aconteceu em 2018, quando o craque, ao lado de Perisic e companhia, levou à Croácia ao vice-campeonato mundial. Na mesma temporada, levou o título de melhor da competição e, ao final do ano, faturou o prêmio de Melhor Jogador do Mundo.