Brasil terá combinação de uniforme inédita contra Croácia na Copa do Mundo do Catar; veja foto

O Brasil utilizará combinação de uniforme inédita diante da Croácia, nesta sexta-feira (9), às 12h (horário de Brasília), no Education City Stadium, em Doha (QA). A tradicional camisa amarela e o calção azul vestirão os atletas da Seleção Brasileira na partida. A mudança está nos meiões, que serão azuis, devido às cores da seleção europeia.

O conjunto sofre alteração devido ao mando de campo da Croácia. Por ter uniforme predominantemente branco (camisa, calções e meiões), a FIFA determinou que o Brasil alterasse as cores dos meiões, adotando o azul.

Esta, porém, não será a primeira vez que a Seleção Brasileira adotará a vestimenta. Em 2006, na Copa do Mundo disputada na Alemanha, o Brasil também teve que utilizar meiões azuis com blusa amarela e calção branco contra a Croácia. No Mundial, disputado no Catar, será a segunda vez que os brasileiros adotarão os meiões azuis. Na derrota para Camarões, o time Canarinho atuou com o uniforme reserva, na qual os meiões fazem parte (blusa azul, calção branco e meiões azuis).

Veja uniformes de Croácia e Brasil para o confronto

Legenda: Uniformes de Croácia e Brasil para o duelo desta sexta-feira (9) pela Copa do Mundo do Catar Foto: Reprodução