Entenda por que o jogador da Croácia Gvardiol usa máscara durante os jogos da Copa

O zagueiro Josko Gvardiol, de apenas 20 anos, tem sido um dos destaques da Croácia, que enfrenta o Brasil na tarde desta sexta-feira (9), pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O jogador, que pertence ao RB Leipzig, da Alemanha, chama bastante atenção por utilizar uma máscara durante os jogos do Mundial. A explicação é muito semelhante ao caso do sul-coreano Son: o zagueiro sofreu uma lesão na face e quebrou o nariz.

ENTENDA O CASO

No dia 9 de novembro, em uma partida entre RB Leipzig e Freiburg, válida pela 14ª rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga 2021/22, o jogador croata chocou-se de cabeça com o também zagueiro Willi Orban, de 30 anos, seu companheiro no RB Leipzig. No lance, Gvardiol acabou fraturando o nariz e precisou ser encaminhado ao hospital. O zagueiro passou a utilizar a máscara nos jogos para proteger a área machucada.

Diferentemente de Son, que só voltou a entrar em campo na estreia da Coreia do Sul na Copa do Mundo do Catar, Gvardioal, apesar de ter quebrado o nariz, ainda entrou em campo mais uma vez pelo RB Leipzig antes de partir para a disputa do Mundial. Ele disputou a partida contra o Werder Bremen, no dia 12 de novembro. Em relação à Copa do Mundo, ele foi titular em todas as partidas disputadas pela Croácia até o momento.

CROÁCIA X BRASIL PELA COPA DO MUNDO

O duelo entre Croácia e Brasil, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar, acontece nesta sexta-feira (9), às 12h de Brasília. A partida acontecerá no Estádio da Cidade da Educação, em Doha. O vencedor do duelo avança para as semifinais e enfrenta o vencedor do jogo entre Holanda e Argentina.