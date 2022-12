Entenda por que o jogador da Coreia Son usa máscara durante os jogos da Copa

O atacante Heung-min Son é o principal jogador da Coreia do Sul, que enfrenta o Brasil na tarde desta segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Além da grande capacidade técnica, o jogador chama bastante atenção por utilizar uma máscara durante os jogos do Mundial. Torcedores têm especulado justificativas para o fato inusitado, mas a motivação para o uso da máscara foi uma lesão sofrida pelo jogador.

ENTENDA O CASO

No dia 1º de novembro deste ano, em uma partida entre Tottenham (clube de Son) e Olympique de Marselha, válida pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa 2022/23, o jogador sul-coreano chocou-se com o zagueiro Chancel Mbemba, do Marselha. No lance, o ombro de Mbemba atingiu o rosto de Son, que fraturou quatro ossos da face e foi substituído da partida.

Após sofrer a lesão, Son só voltou a entrar em campo justamente na estreia da Coreia do Sul na Copa do Mundo do Catar, em duelo diante do Uruguai. Nas três rodadas da fase de grupos, contra Uruguai, Gana e Portugal, o atacante utilizou uma máscara no rosto. O equipamento serve como forma de proteção do jogador para a área lesionada na partida contra o Olympique de Marselha.

BRASIL X COREIA DO SUL PELA COPA DO MUNDO

O duelo entre Brasil e Coreia do Sul, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, acontece nesta segunda-feira (5), às 16h de Brasília. A partida acontecerá no Estádio 974, em Doha. O vencedor do duelo avança para as quartas de final e enfrenta o vencedor do jogo entre Croácia e Japão.