A eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022, no Catar, se tornou o assunto das redes sociais nesta sexta-feira (9). A derrota nos pênaltis para Croácia, após empate em 1 a 1 na prorrogação, rendeu diversos memes dos torcedores, com lamentações e também críticas ao juiz inglês Michael Oliver.

O time canarinho deixou o Mundial nas quartas, mantendo um tabu de 20 anos sem vencer seleções europeias - a última vez foi em 2022, quando superou a Alemanha na final. Veja os memes do jogo: