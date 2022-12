Galvão declara torcida para Argentina na Copa e se despede das transmissões da seleção brasileira

Após narrar a eliminação do Brasil, nas penalidades, para a Croácia, nesta sexta-feira (9), Galvão Bueno confirmou que não fará mais jogos da seleção brasileira. O profissional declarou ainda sua torcida para a Argentina conquistar a Copa do Mundo do Catar.

Galvão Bueno Narrador esportivo "Para mim, nessa televisão aberta, na Globo, depois de 42 anos de Globo, eu me despeço de seleção brasileira em copa do mundo. E, antes que alguém diga 'ah o Galvão foi pé frio', não, dois títulos tá aqui ó [aponta para a garganta], três finais, dois títulos, o penta e tetra", destacou o narrador ao final da transmissão.

O narrador permanece no Catar até o final do Mundial com a equipe de transmissão da Rede Globo. A informação foi destacada pelo próprio Galvão ao término da transmissão desta sexta-feira (9).

Torcida para a Argentina

Ao longo da carreira, o narrador foi um entusiasta da rivalidade dentro de campo entre Brasil e Argentina. Apesar disso, Galvão Bueno revelou torcer para os "hermanos" conquistarem o terceiro título Mundial com Messi e companhia.

“Eu vou torcer para a Argentina”, afirmou o narrador ao final da transmissão de Brasil e Croácia. O profissional se despediu do público na tv aberta depois de 42 anos à frente dos jogos da seleção brasileira.

Outras decisões

A Croácia fica no aguardo do vencedor de Argentina e Holanda, que se enfrentam às 16h, desta sexta-feira (9), pelas quartas de final da Copa do Catar. No outro lado da disputa das quartas, tem os jogos ainda entre França e Inglaterra, Marrocos e Portugal.