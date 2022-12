Quem errou o pênalti do Brasil? Veja os últimos momentos contra a Croácia

O Brasil foi derrotado pela Croácia nos pênaltis, em jogo das quartas de final da Copa do Mundo. O duelo desta sexta-feira (9) ocorreu no Estádio da Educação, em Doha, no Catar.

As equipes empataram no tempo normal sem gols. Na prorrogação, ficaram no 1 a 1 com gols de Neymar e Petkovic. Nas penalidades, Vlasic abriu o placar para a Croácia. Rodrygo perdeu a primeira batida do Brasil.

Majer ampliou a vantagem para a Croácia. Casemiro marcou para o Brasil. Modric fez mais um para os croatas. Pedro cobrou com frieza e deixou outro para o Brasil.

Orsic acertou mais um pênalti para a Croácia. Marquinhos perdeu o último pênalti e, assim, a Croácia venceu a disputa de pênaltis por 4 a 2.

A Croácia aguarda o adversário, que vai sair do jogo entre Holanda e Argentina. O Diário do Nordeste acompanha o jogo em tempo real.