Neymar não garante que voltará a jogar pela Seleção Brasileira

O craque Neymar colocou em dúvida sua continuidade na seleção brasileira após a eliminação nesta sexta-feira contra a Croácia (1 a 1, 4 a 2 nos pênaltis) nas quartas definal da Copa do Mundo do Catar.

"Não garanto 100% que voltarei, preciso analisar, pensar um pouco mais sobretudo o que é bom para mim, para a seleção", disse ele visivelmente emocionado na zona mista do estádio Education City, em Doha, onde a partida foi disputada.

Última Copa dele?

O atacante de 30 anos garantiu que sua eventual aposentadoria da Seleção, caso se concretize, abrangeria todas as competições:amistosos, eliminatórias sul-americanas, Copa América e Mundial. O camisa 10 havia dito em outubro de 2021 quea do Catar seriasua última Copa do Mundo, porque não sabia se teria "força mental para continuar jogando futebol".

Legenda: Neymar não garantiu voltar a jogar pela Seleção Brasileira Foto: Lucas Figueiredo/CBF

"O sentimento é muito ruim. Acho que é pior o de hoje do que o que aconteceu na Copa passada. É difícil encontrar palavras para descrever esse momento", desabafou o craque, que estava em campo na eliminação para a Bélgica (2-1) na Copa de 2018 na Rússia.

Lamento

"Lutamos, lutamos, tenho orgulho de todos os meus companheiros. Orgulho da personalidade que eles têm, de bater pênalti, de encarar. Não é fácil assumir essa responsabilidade", elogiou.

"Só erra quem bate. Infelizmente a bola não entrou. Não só eu como todos nós vamos aprender com isso. Não sei o que será daqui pra frente na seleção brasileira. Mas agora é lamentar tudo isso".

5º Pênalti

O técnico Tite afirmou após o jogo que Neymar cobraria o quinto e decisivo pênalti, por haver uma pressão maior. Grande favorito ao título no Catar, o Brasil teve seu sonho de conquistar o sexto título mundial adiado. 'Ney' abriu o placar na prorrogação e igualou Pelé como artilheiro da seleção brasileira, com 77 gols.