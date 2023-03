Fortaleza define logística para enfrentar Cerro Porteño no Paraguai; confira roteiro

A diretoria do Fortaleza definiu a logística de viagem para Assunção, no Paraguai, onde enfrenta o Cerro Porteño-PAR na próxima quinta-feira (16), às 19h, em jogo de volta da 3ª fase eliminatória da Libertadores. Após derrota por 1 a 0 na Arena Castelão, o Leão precisa reverter o placar no exterior para seguir vivo na competição internacional.

Um triunfo por dois gols de diferença classifica o time cearense, enquanto apenas um conduz a decisão da vaga para os pênaltis. No planejamento, o elenco recebeu uma folga nesta segunda (13).

O foco é diminuir o desgaste após o empate com o Ferroviário no domingo (12), pela ida da semifinal do Campeonato Cearense, na Arena Castelão. Assim, o roteiro leonina estima a reapresentação na terça (14), com treino pela manhã no Pici e a viagem em voo fretado, de tarde, para Assunção-PAR.

A chegada na capital paraguaia será durante a noite. Logo, o treino de apronto ocorre na quarta (15), na mesma cidade, com a partida frente ao Cerro no dia seguinte. O retorno ao Brasil está marcado para sexta (17), novamente em voo fretado, com saída do Paraguai ainda na madrugada de quinta.

Em caso de classificação, o Fortaleza garante vaga na fase de grupos da Libertadores. Já se estiver eliminado, o clube cearense ganha vaga para participar da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Roteiro do Fortaleza

13.03 (segunda): folga do elenco.

14.03 (terça): treino pela manhã no Pici e viagem para Assunção, no Paraguai, em voo fretado.

15.03 (quarta): treino de apronto em Assunção, no Paraguai.

16.03 (quinta): enfrenta o Cerro Porteño-PAR, às 19h, no estádio La Olla, em Assunção-PAR.

17.03 (sexta): chegada na capital cearense após voo fretado, iniciado na madrugada de quinta.