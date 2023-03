Vojvoda aponta erros do Fortaleza no empate com o Ferroviário e destaca: 'Ansiedade também joga'

O Fortaleza empatou com o Ferroviário no primeiro jogo da semifinal do Cearense. Além do estadual, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda disputa o Nordestão e a Libertadores. O técnico do Tricolor avalia o momento da equipe, que está há três jogos sem vencer. Além disso, apontou erros da equipe e citou 'ansiedade'.

“Estamos em um momento que não é fácil porque viemos de duas derrotas e começamos perdendo um jogo que a gente não merecia perder. Acredito que temos jogadores inteligentes, com personalidade. Muitos passaram por esses momentos, mas é continuar juntos, acreditando e trabalhando. Acho que esse é o jeito de sair dessa situação que é muito curta. O time perdeu duas partidas, estávamos perdendo a terceira, mas encontramos a resposta que fomos buscar. É um time que tem resiliência e que já mostrou que vai sair dessa situação”, disse o argentino.

O técnico avalia a postura do Ferroviário e explica que mandou a campo os jogadores com melhores condições para a partida.

“O adversário está fazendo uma boa temporada. Mas foi ao campo o melhor que tínhamos. Pacheco estava com problema, Tinga, Ceballos, e jogadores que jogaram antes não tinham condições de começar o jogo. Era o time que eu considerava melhor quanto a parte física”, explicou.

Vojvoda apontou os erros do Fortaleza diante do Tubarão da Barra. O técnico entende destacou o aspecto psicológico.

"Um jogo onde o time teve o controle a partir da posse de bola, mas se complicou em uma ou duas transições. Não tivemos essa fluidez no jogo. Temos que rodar a bola mais rápido, interpretar os momentos de quando temos que jogar mais rápido e jogar com paciência. Tivemos finalizações, mas o goleiro adversário não trabalhou muito. Acho que merecíamos antes do gol, a ansiedade também joga", concluiu.

O Tricolor do Pici volta a jogar na próxima quinta-feira (16), quando faz o segundo jogo contra o Cerro Porteño. O duelo é válido pela Fase 3 da Libertadores.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: