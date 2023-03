Fortaleza divulga boletim médico com Bruno Pacheco; veja situação do elenco

O Fortaleza atualizou o boletim médico do elenco neste domingo (12), quando empatou com o Ferroviário em 1 a 1, pela ida da semifinal do Campeonato Cearense. A lista tem sete atletas, incluindo o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, com quadro viral.

A situação é a mesma do zagueiro Ceballos. O jogo de volta será na próximo domingo (19), às 18h30, na Arena Castelão. O time vitorioso, avança à grande decisão, enquanto um novo empate conduz a vaga para a decisão de pênaltis dentro do Estadual.

Os demais nomes são os laterais-direitos Dudu e Tinga, o lateral-esquerdo Lucas Esteves, além dos atacantes Pedro Rocha e Moisés. Confira abaixo o detalhamento da situação de cada jogador presenteno departamento médico tricolor.

Boletim médico do Fortaleza

Moisés : pós-operatório de fratura no pé direito.

: pós-operatório de fratura no pé direito. Pedro Rocha : pós-operatório da lesão ligamentar no joelho esquerdo;

: pós-operatório da lesão ligamentar no joelho esquerdo; Lucas Esteves : estiramento na coxa esquerda;

: estiramento na coxa esquerda; Dudu : edema na coxa esquerda;

: edema na coxa esquerda; Bruno Pacheco : quadro viral;

: quadro viral; Ceballos : quadro viral;

: quadro viral; Tinga: poupado por contratura muscular.