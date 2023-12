Fortaleza chega a cinco vitórias fora de casa na Série A; veja campanha

O Fortaleza voltou a respirar aliviado dentro da Série A do Brasileirão. Depois de uma sequência de nove jogos sem vencer na competição, a equipe bateu o Bragantino por 2 a 1, no Estádio Nabi Abi Chedid, nesta quinta-feira (30), e garantiu permanência por mais um ano na elite nacional. Além disso, o Leão conquistou a sua quinta vitória fora de casa no campeonato.

Anteriormente, o último resultado positivo da equipe de Juan Pablo Vojvoda como visitante havia sido na 24ª rodada, quando o Tricolor do Pici bateu o São Paulo, no Morumbi, por 2 a 1, em uma noite inspirada de João Ricardo.

As outras três vitórias aconteceram contra Coritiba, Cruzeiro e Internacional. A marca importante é que em todas elas, o time cearense mostrou consistência defensiva e saiu de campo sem sofrer gols.

VITÓRIA MELHORA A CAMPANHA COMO VISITANTE

O resultado positivo melhora a campanha do Fortaleza como visitante. Antes do duelo contra o time paulista, o Tricolor do Pici tinha a sexta pior pontuação entre os clubes que jogavam fora de casa, ficando atrás, inclusive, de equipes envolvidas na luta contra o rebaixamento como Vasco, Santos e Goiás (já rebaixado).

O triunfo melhorou esse cenário e, agora, o Leão aparece como o 11º melhor visitante da competição. O time ainda tem um jogo como visitante, contra o Santos, e pode alcançar seis vitórias, o que igualaria a marca de 2021.

Já a melhor campanha do Fortaleza como visitante no Brasileirão aconteceu em 2022, quando a equipe e teve oito vitórias e foi a sexta melhor no quesito.