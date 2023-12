Emocionado após vitória, Vojvoda comemora pemanência e sexto ano do Fortaleza na Série A

Juan Pablo Vojvoda Treinador do Fortaleza

"Temos que analisar a partida de hoje, entendendo o contexto que vivemos. É verdade que havia muitas partidas que não ganhávamos, mas o contexto do dia a dia dentro do clube, o contexto que vamos jogar 78 jogos no ano, mas não quero usar desculpas. Foi um ano onde desfrutamos muito, mas nestas últimas partidas sofremos. O clube nunca havia conquistado um pentacampeonato cearense, conseguimos esse campeonato, chegamos a uma final de Copa Sul-Americana, com nossa logística, com nosso esforço, com os jogadores deixando tudo", disse.