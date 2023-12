Calebe cresce em momento crucial e é decisivo para praticamente garantir Fortaleza na Sula

Fim da tensão da torcida tricolor. Com a vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, o Fortaleza acabou com qualquer chance matemática de rebaixamento e está garantido pelo 6º ano seguido na Série A do Campeonato Brasileiro, estabelecendo um recorde do futebol nordestino. E o nome do jogo foi Calebe. O camisa 27 brilhou e foi decisivo.

A vitória poderia ter sido conquistada com maior tranquilidade, já que o Bragantino atuou boa parte do 2º tempo com dois jogadores expulsos e, mesmo assim, esboçou pressão pra cima do Tricolor, que perdeu chances de marcar 3 a 1 e liquidar a fatura. Mesmo assim, sustentou o resultado, construído no 1º tempo pelos pés de Calebe.

Com grande atuação, coroada com um gol e uma assistência (participando diretamente dos dois gols no jogo), o meio-campista de 23 anos confirmou o ótimo momento que vive. Dos últimos 6 gols marcados pelo Fortaleza, ele esteve diretamente envolvido em 5.

Num período de queda de desempenho individual de vários jogadores, Calebe chama responsabilidade e aparece de forma decisiva em momento crucial.

O empate do Cruzeiro em 1 a 1 com o Athletico-PR foi mais um dos resultados que ajudaram o Tricolor nesta 36ª rodada. Assim, com 48 pontos, o Leão do Pici saltou para a 11ª colocação e praticamente se garantiu na Copa Sul-Americana do ano que vem.