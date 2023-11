Bragantino x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A bola vai rolar para Bragantino e Fortaleza nesta quinta-feira (30) em duelo que vale muito para as duas equipes. No Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, os times entram em campo a partir das 20h30 (horário de Brasília) pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para o Massa Bruta o duelo pode valer uma vaga na Libertadores de 2024, o time está a uma vitória do feito. A equipe paulista já apareceu entre os times na briga pelo título da Série A, mas a sequência recente distanciou o Bragantino da disputa. Os mandantes desta quinta-feira não vencem há quatro rodadas na competição, com três derrotas e um empate.

Do lado tricolor a pressão é um pouco maior. Há nove rodadas sem vencer, o Fortaleza perdeu posições na tabela, está mais próximo do Z-4 e vê sua vaga na Sul-Americana do ano que vem ameaçada. Para assegurar a permanência de vez e encaminhar a vaga para competição internacional uma vitória diante do Bragantino seria fundamental.

No 1º turno do campeonato, no Castelão, o Massa Bruta se deu melhor e saiu vitorioso por 3x0. O retrospecto do Leão diante do adversário em Bragança Paulista não é bom, foram cinco jogos com quatro vitórias do Bragantino e apenas um triunfo tricolor, que aconteceu em 2008, pela Série B.

Onde assistir

A partida tem transmissão exclusiva na TV pelo canal fechado do Premiere. Na rádio, a Verdinha também comando o espetáculo com todos os detalhes ao vivo pelo Diário do Nordeste.

Como chega o Bragantino | Ausências e dúvidas

O Massa Bruta é o 6º colocado na tabela de classificação, com 59 pontos. A equipe ainda mantém chances de conquistar o título, mesmo que remotas, mas o foco é assegurar a Libertadores e lutar por uma vaga direta no G-4.

Em busca de voltar a vencer jogando em casa, o Bragantino teve dois dias de atividades junto ao treinador Pedro Caixinha. Após a derrota na última partida, por 1x0 contra o Internacional, o elenco está focado neste duelo contra o Fortaleza.

Durante os treinos da semana, o zagueiro Luan Patrick foi a novidade entre as opções de Caixinha. Ele se recuperou de uma lesão na coxa e está liberado para enfrentar o Tricolor do Pici. Quem também retorna ao time é atacante Thiago Borbas, que cumpriu suspensão na última rodada.

Por outro lado, o Massa Bruta terá baixas importantes para o duelo. Suspensos, estão de fora o zagueiro Léo Ortiz, o lateral-esquerdo Luan Cândido e o meia Lucas Evangelista. Além destes, Cipriano, Eduardo Santos e Nathan Camargo também são desfalques, entregues ao Departamento Médico.

Como chega o Fortaleza | Ausências e dúvidas

Depois de perder mais posições na tabela, o Fortaleza inicia a rodada como 13º colocado com 45 pontos. Embora tenha atingido a média histórica considerada para se manter na elite do futebol, em 2023 esse número subiu. Por isso, o Leão ainda precisa pontuar para espantar de vez qualquer possibilidade de rebaixamento. Além disso, é necessário encaminhar uma classificação para a Sul-Americana de 2024.

Por isso, o jogo desta quinta é considerado como de extrema importância para o elenco, como pontua um dos destaques do time nesses últimos jogos, o meia Calebe.

"É um jogo muito importante para nós. É uma final. Todo mundo sabe que nessa reta final de Campeonato Brasileiro todos os jogos são muito importantes, então, vamos chegar lá para uma final. Todos estão muito focados e concentrados naquilo que a gente tem que fazer. Vai ser difícil, o Bragantino é um grande adversário, mas vai dar tudo certo e vamos buscar sair com os três pontos", destacou.

Antes de embarcar para Bragança Paulista, Juan Pablo Vojvoda fez toda preparação para o jogo na capital cearense, no Pici. A delegação viajou no início da tarde da última quarta-feira (29) com 24 atletas relacionados pelo treinador argentino.

A grande novidade no Tricolor é o retorno do artilheiro do time Juan Martín Lucero. O atacante ficou de fora do último jogo, contra o Palmeiras, diagnosticado com uma contratura muscular. Recuperado, ele volta a ser opção.

Por outro lado, Marinho é desfalque certo. O camisa 12 recebeu o terceiro amarelo no último jogo e cumpre suspensão. O argentino Silvio Romero também não viajou com o grupo, mas não há informação se é baixa por lesão ou opção técnica.

Palpites

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez (Benevenuto), Titi, Pacheco; Zé Welison, Pedro Augusto, Calebe (Pochettino); Pikachu, Guilherme e Galhardo (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Bragantino: Cleiton; Aderlan (Andres Hurtado), Léo Realpe, Luan Patrick (Lucas Cunha e Lucas Rafael) e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom e Eric Ramires; Helinho, Mosquera e Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Ficha Técnica | Bragantino x Fortaleza

Local: Nabi Abi Chedid

Data: 30/11/2023

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA)

Assistente 2: Rafael Trombeta

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA)