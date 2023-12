Tinga comemora fim de jejum na Série A e afirma: 'Queremos voltar para a Sul-Americana'

O lateral-direito Tinga, do Fortaleza comemorou o fim do jejum de vitórias do time, após o resultado de 2 a 1 diante do Bragantino, na noite desta quinta-feira (30), fora de casa. Após a quebra de jejum de 9 jogos na Série A, o capitão tricolor destacou a força do grupo e o foco na vaga na Sul-Americana, com a permanência na Série A garantida matematicamente.

Ele destaca que o grupo quer voltar a Sula para conseguir o título que escapou este ano contra a LDU na final.

"Ficamos felizes com a permanência e com o grande passo para a Sul-Americana. Queremos voltar, tem um gosto amargo de voltar e conseguir um título", disse ele.

Elogio ao grupo

Sobre a quebra do jejum, Tinga acredita a sequência não apaga tudo que eles fizeram na temporada. Eram 9 jogos de jejum na Série A e um na Sulamericana, justamente a final contra a LDU.

"O grupo é muito forte. Esses dez jogos não apagam o que foi feito neste ano, foi histórico. Conseguimos o pentacampeonato, chegamos na final da Sul-Americana, um pecado não ter ganho. Infelizmente, tivemos esse momento ruim. Mas o grupo sempre acreditou, o professor, a comissão técnica, a diretoria e os torcedores", finalizou ele.