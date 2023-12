Fortaleza pode garantir vaga na Sul-Americana no domingo; veja cenários

Com a vitória por 2 a 1 diante do Bragantino nesta quinta-feira (30), no Nabi Abi Cheddid, em Bragança Paulista (SP), o Fortaleza garantiu matematicamente sua permanência na Série A.

E com o objetivo conquistado, se abre um novo foco para o Leão nas duas rodadas finais: a vaga na Copa Sul-Americana, que pode ser conquistada já no domingo diante do já rebaixado Goiás, no Castelão, às 18h30.

Com 48 pontos, o Tricolor de Aço é o 11º na tabela, que leva até o 14º para a 'Sula'. Hoje o Cruzeiro, com 45, tem a vaga, com Santos (15º com 43) e Vasco (16º com 42), que estão no 'limbo' e ainda com chances de classificação.

Ou seja, para não ir pra Sula, o Leão precisaria ser ultrapassado por não só Santos ou Vasco, como também por Cuiabá (48 pontos), Corinthians (47) e Cruzeiro (45).

Veja os cenários que classificam o Leão ao fim da 37ª rodada:

Vitória

Leão chega aos 51 e garante vaga na Sul-Americana de 2024

Empate

Leão chega aos 49 e precisa torcer para que o Santos não vença o Athletico/PR fora de casa ou o Cruzeiro não vença o Botafogo fora.

Derrota

Caso o Leão perca, se mantém com 48 e precisa torcer por empates de Santos contra o Furacão de Vasco diante do Grêmio e de derrota do Cruzeiro contra o Botafogo

Somatório de rodadas

Outra conta a ser feita pelo Fortaleza pela vaga é no somatório das duas rodadas finais. Na 38ª rodada o Leão enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, às 20h30, no dia 6.

Caso o Leão conquiste apenas 1 ponto contra o Goiás na 37ª, o Santos só 'rouba' a vaga dele no confronto direto se descontar um saldo de gols que é de -1 para o Fortaleza e -21 para o time santista. Ou seja, quase impossível de ser descontado.

E mesmo que perca os dois jogos que ainda tem, o Fortaleza só perderia a vaga na Sul-Americana se Santos ou Vasco ganhassem os 2 jogos que faltam. Um tropeço da dupla, já garante a vaga.