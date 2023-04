Coritiba x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (23) diante do Coritiba. A partida acontece no Couto Pereira, às 18h30 (horário de Brasília). O Leão tenta alcançar seus primeiros três pontos na Série A de 2023, já que na estreia empatou em 1x1 contra o Internacional, no Castelão.

Depois de vencer o San Lorenzo na Argentina pela Copa Sul-Americana, na última quinta-feira (20), a delegação tricolor já seguiu direto rumo à Curitiba para o duelo deste domingo. O time de Vojvoda ainda treinou em Buenos Aires antes de embarcar de volta ao Brasil.

O calendário cheio do tricolor pode ser um ponto a favor do adversário. Do outro lado, o Coxa vem de uma semana cheia de treinamento e pôde descansar o elenco depois da derrota por 3x0 contra o Flamengo na estreia do Brasileirão.

Entretanto, o time teve troca de comando no período. O português António Oliveira deixou o cargo e Antônio Zago, que já comandou o Leão do Pici, é quem deve assumir o cargo.

Onde assistir ao jogo

A partida tem transmissão do Premiere. A Rádio Verdinha também transmite o confronto e o Diário do Nordeste acompanha tudo em tempo real.

Momento: como chegam os times | Dúvidas e ausências

O Leão entra em campo com a confiança em alta. O time de Vojvoda venceu o San Lorenzo na Argentina pela Sul-Americana e defende uma invencibilidade de 6 partidas. A última vez que o Tricolor sofreu uma derrota foi na semifinal da Copa do Nordeste, contra o Ceará.

A preocupação fica pelo aspecto físico dos atletas. O time vem de uma sequência de viagens desde o início da semana e sofreu perdas por lesão nos últimos jogos. Thiago Galhardo trata um edema nos arcos costais e Juan Martín Lucero saiu de campo com desconforto muscular na posterior da coxa direita na partida contra o San Lorenzo. A possível ausência dos dois artilheiros deve ser preenchida por Silvio Romero.

Por outro lado, Dudu e Lucas Crispim, recuperados de lesão, devem integrar a delegação tricolor em Curitiba. Os dois jogadores já não aparecem no boletim médico do clube. João Ricardo e Pedro Rocha seguem de fora.

Já o Coxa vive um momento de instabilidade e mudanças. O time vem de derrota na estreia da Série A, 3x0 contra o Flamengo, empatou em 3x3 contra o Sport na 3ª fase da Copa do Brasil, jogando em casa, e caiu nas quartas de final do Campeonato Paranaense.

Pelo conjunto da obra, António Oliveira foi demitido. O substituto, Zago, ainda não estará em campo na partida deste domingo e a equipe será comandada pelo auxiliar técnico do clube, Leomir de Souza.

Palpites

Prováveis escalações

Coritiba: Gabriel Vasconcellos; Natanael, Chancellor, Kuscevic e Victor Luís; Liziero, Junior Urso e Bruno Gomes; William Pottker, Alef Manga e Rodrigo Pinho. Técnico: Leomir de Souza.

Fortaleza: F. Miguel; Dudu, Benevenuto, Brítez, Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Calebe; Pikachu, Guilherme e Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ficha Técnica | Coritiba x Fortaleza

Onde: Couto Pereira, Curitiba

Quando: 23/04/2023

Horário: 15h09

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio

Assistente 1: Leila Naiara da Cruz

Assistente 2: Leone Carvalho Rocha

VAR: Rodrigo Nunes de Sa