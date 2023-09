Fortaleza busca aproveitar pausa para Data-FIFA para repetir sequência positiva; relembre

A última pausa para a Data-FIFA, em junho, foi extremamente benéfica para o Fortaleza. A equipe tricolor vinha de uma desgastante maratona e de duas derrotas seguidas para o Estudiantes de Mérida-VEN, pela Copa Sul-Americana, e Botafogo, pelo Brasileirão. O momento era de oscilação e as críticas surgiam com muita frequência. No entanto, após a pausa de 10 dias para poder trabalhar e descansar, o Tricolor retornou e emendou três vitórias seguidas em uma sequência positiva contra Cruzeiro e Atlético-MG, pelo Brasileirão, e Palestino, pela Copa Sul-Americana, que garantiu a primeira posição do Grupo H da competição.

Neste novo momento de paralisação, a expectativa é que os próximos dias possibilitem, além do descanso físico, a recuperação de alguns atletas, a exemplo do meia-atacante Calebe, que está fora desde a partida contra o Libertad-PAR, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, quando sofreu um trauma no joelho.

É verdade que, mesmo com o último jogo terminando em derrota para o Fluminense por 1 a 0, com gol já nos minutos finais, o cenário hoje é diferente e a equipe vive um momento positivo. O time de Juan Pablo Vojvoda está nas semifinais da Copa Sul-Americana de forma inédita e ocupa a oitava posição do Campeonato Brasileiro. De folga até esta quinta-feira (7), o clube terá exatamente uma semana a partir da reapresentação para vislumbrar a próxima sequência de jogos.

MARATONA

Envolvido em duas competições, o Fortaleza vai precisar dividir as suas atenções na luta pelos seus objetivos dentro da temporada. Em 23 dias, o time vai enfrentar seis partidas, quatro pela Série A e duas pela Sul-Americana. A sequência terá:

Fortaleza x Corinthians - 14/09 - 19h - 23ª rodada Série A

São Paulo x Fortaleza - 20/09 - 21h30 - 24ª rodada Série A

Corinthians x Fortaleza - 26/09 - 21h30 - jogo de ida semifinal Sul-Americana

Fortaleza x Grêmio - 30/09 - 25ª rodada Série A

Fortaleza x Corinthians - 03/10 - 21h30 - jogo de volta semifinal Sul-Americana