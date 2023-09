Maratona tricolor: Após pausa para Data-FIFA, Fortaleza fará 6 jogos em 23 dias

Nos últimos 30 dias, o Fortaleza entrou em campo 8 em partidas, um calendário pesado intercalando jogos da Série A do Brasileiro e decisivos pela Sul-Americana. O time de Vojvoda jogou uma partida a cada 3,7 dias, evidenciando uma maratona desgastante que finalmente teve uma pausa necessária por causa da Data-FIFA para jogos de Seleções. Serão 10 dias até o próximo jogo, no dia 14 contra o Corinthians, no Castelão, às 19 horas, tempo necessário para recarregar as baterias e se preparar para outra maratona, similar a anterior.

Em 23 dias, o Tricolor de Aço jogará 6 partidas, sendo 4 pela Série A e duas pelas semifinais da Copa Sul-Americana, contra o Corinthians, nos dias 26 de setembro e 3 de outubro. O intervalo a cada jogo é similar a maratona anterior: um jogo a cada 3,8 dias.

Maratona

No dia 14, o Leão enfrenta o Corinthians pela Série A no Castelão. Quatro dias depois, joga fora contra o São Paulo, jogo que antecede o duelo de ida da semifinal da Sul-Americana contra o Timão.

Novamente com um intervalo de 3 dias, o Leão faz o jogo de volta da Sul-Americana contra o Corinthians, no Castelão. O jogo seguinte, mais uma vez 3 dias depois, será contra o América, pela Série A.

3 dias de folga

O técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre o período que o Leão terá para descanso e treinos. A diretoria do clube deu 3 dias de folga para o elenco após o duelo contra o Fluminense, no último domingo, pela 22ª rodada da Série A. Assim, o grupo se reapresenta na quinta-feira (7), às 18 horas. Três dias depois, o Tricolor de Aço volta a jogar pela Série A diante do Grêmio.

"Nós vamos analisar, planejar com calma, equilíbrio. É descansar e depois voltar quinta-feira com boas energias para ter esta sequência de partidas", declarou o treinador leonino.

Veja o Calendário do Leão

14/09/23 - 19h

Fortaleza x Corinthians (Série A)

20/09/23 - 21h30

São Paulo x Fortaleza (Série A)

26/09/23 - 21h30

Corinthians x Fortaleza (Sul-Americana)

29/09/23

Fortaleza x Grêmio (Série A)

03/10/23 - 21h30

Fortaleza x Corinthians (Sul-Americana)

06/10/23

Fortaleza x América-MG (Série A)