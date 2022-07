FCF, Conmebol e CBF marcam vistoria na Castelão para avaliar estádio para Copa do Brasil e Sula

A Arena Castelão receberá uma vistoria nesta sexta-feira (22) após os recentes episódios de queda de energia em jogos de Ceará e Fortaleza pela Série A. A visita contará com membros da Federação Cearense de Futebol (FCF), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e da Conmebol.

A situação do estádio é vista com preocupação, não sendo sequer confirmado como palco de Fortaleza x Fluminense, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no local. A partida está marcada para o dia 28 de julho, na próxima quarta, às 20h30. A CBF divulgou o mando tricolor como “a definir”.

Um laudo com validação do sistema de energia também será enviado pela Secretaria de Esporte e Juventude (Sejuv) do Governo do Estado do Ceará, principal responsável pela manutenção do equipamento.

Na última terça (19), uma queda de energia atrasou o início de Ceará x Avaí, pelo Brasileirão. Em nota, a Sejuv informou que seria realizada “uma perícia técnica para identificar o problema, tendo em vista que todos os geradores entraram em funcionamento normalmente”.

Ceará na Sul-Americana

A Arena Castelão está reservada para o jogo entre Ceará x São Paulo, no duelo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. A partida está prevista para o dia 10 de agosto, às 19h15. Apesar disso, a Conmebol analisa a situação com cautela por conta dos recentes problemas no local.

Legenda: O gramado da Arena Castelão recebeu a visita de um engenheiro agrônomo da Conmebol Foto: Helene Santos / Governo do Ceará

Vale ressaltar que a entidade tinha externado temor devido à situação ruim do gramado, alvo de críticas de jogadores e clubes. Em 13 de junho, o órgão enviou um engenheiro agrônomo ao equipamento para realizar recomendações com o objetivo de melhorar o campo.

