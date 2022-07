Sem energia no Castelão, torcedores do Fortaleza relatam roubos e brigas após jogo com o Palmeiras

O apagão que ocorreu na Arena Castelão na partida entre Fortaleza e Palmeiras ocasionou problemas dentro e fora de campo. O jogo foi encerrado antes do fim do tempo regulamentar e, na saída do estádio, torcedores do Fortaleza relataram diversas confusões, como roubos e brigas.

Dentro do próprio estádio, vários tumultos foram presenciados e registrados pelos torcedores presentes nas arquibancadas. Inclusive brigas entre os próprios tricolores.

Na saída, mais confusão. Como o estádio inteiro estava sem energia, não houve sequer iluminação para que os torcedores pudessem deixar o Castelão com segurança, o que gerou mais correria. Nas redes sociais, vários foram os relatos negativos sobre o acontecimento.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil