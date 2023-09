Executivo de futebol do Fortaleza, Papellin detalha renovações de atletas em fim de contrato

O Fortaleza se reapresenta na tarde desta quinta-feira (7) com foco no Brasileirão e na Sul-Americana. Pela frente, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda terá uma sequência de três jogos contra o Corinthians nas duas competições. Em entrevista ao Jogada 1º Tempo, o diretor executivo de futebol do clube, Sérgio Papellin, fala sobre os próximos desafios e detalha as negociações para a permanência de alguns jogadores que estão em fim de contrato.

Entre os nomes, Papellin esclareceu situações sobre Lucero, Silvio Romero e Guilherme. O executivo cita metas a serem cumpridas e alguns esforços que o clube fez e precisará fazer para manter alguns atletas.

CAIO ALEXANDRE E PIKACHU

Tem o Caio Alexandre, que tem algumas metas a serem cumpridas, que eu acho que já cumpriu. O Fortaleza só tem que efetivar realmente a compra. Tem o Pikachu também que está emprestado com opção de compra. Mas nós temos até dezembro, quando termina o contrato dele aqui, e esperamos que o presidente consiga barganhar alguma coisa do valor, que é alto, para que a gente consiga adquirir com um preço acessível”, detalhou.

SILVIO ROMERO

“O Silvio é um atleta que tem metas a cumprir, em gols, em jogos. A gente tem a obrigação de renovar o contrato. Mas a gente vai olhar como estão essas metas estipuladas”, explicou.

GUILHERME

“O Guilherme tem feito os gols, tem nos ajudado muito. É um cara que o Vojvoda utiliza muito. Vamos ver como termina o contrato de empréstimo dele do Grêmio com o Fortaleza, conversar com o Grêmio e com o empresário do atleta para ver a possibilidade de continuidade dele aqui no clube”, disse.

LUCAS CRISPIM

“Olha, o Crispim nós não temos nenhuma definição. O contrato dele termina no final do ano. É um jogador que evoluiu bem nos últimos tempos. E vamos esperar uma definição por parte da comissão técnica se realmente vai prorrogar o contrato, vê se é interesse também do atleta, para na próxima temporada a gente contar com ele. Mas tudo depende da avaliação do treinador e da comissão”, completou Papellin.

O Fortaleza volta a campo no no dia 14 de setebro (quinta-feira), quando enfrenta o Corinthians em jogo do Campeonato Brasileiro. O duelo será na Arena Castelão, às 9h (de Brasília).

“A gente conhece bem o Corinthians, sabe que é uma grande equipe. Vai ser um adversário difícil tanto no Brasileiro como na Sul-Americana. Esse momento de dificuldade que o Corinthians passou foi importante pois conseguiu revelar alguns jogadores, alguns se destacaram, recuperou outros jogadores. É um adversário dificílimo. Eu preferia jogar logo pela Sul-Americana”, disse o dirigente.