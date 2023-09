Fortaleza deve contar com retorno de Calebe após a Data-FIFA

De folga do calendário do futebol nacional com a pausa para a Data-FIFA, o Fortaleza tem sua reapresentação programada para esta quinta-feira (7), às 18h, no Centro de Excelência Alcides Santos. Uma das novidades do time nesta volta deve ser o retorno do meia-atacante Calebe, que está fora desde o empate contra o Libertad-PAR, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, há quase um mês.

Na partida contra o time paraguaio, o meia que começou entre os titulares, mas precisou ser substituído aos 35 minutos depois de uma dividida mais dura com um atleta adversário. O jogador sofreu um trauma no joelho direito e teve um estiramento ligamentar na região. Sem precisar de cirurgia, o atleta vem se recuperando nos últimos dias com o auxílio do Departamento de Saúde e Performance do Clube.

NÚMEROS PELO LEÃO

Calebe tem 23 anos e chegou ao Fortaleza na atual temporada após ser contratado junto ao Atlético-MG. Com a camisa do Leão, são 42 partidas disputadas, quatro gols marcados e cinco assistências concedidas.

MARATONA

Envolvido em duas competições, o Fortaleza vai precisar dividir as suas atenções na luta pelos seus objetivos dentro da temporada. Em 23 dias, o time vai enfrentar seis partidas, quatro pela Série A e duas pela Sul-Americana. A sequência terá: