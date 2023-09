Conselho Deliberativo do Fortaleza lança edital de convocação para aprovação do estatuto da SAF

O edital de convocação para a aprovação do estatuto do Fortaleza SAF foi lançado pelo Conselho Deliberativo nesta terça-feira (5). A etapa antecede à convocação da Assembleia Geral de sócios para decisão sobre o tema.

Assim, todos os conselheiros e conselheiras adimplentes foram chamados a participar da reunião extraordinária que já tem data marcada. O grupo vai se reunir no dia 16 de setembro. A primeira chamada será às 9h, e a segunda ocorrerá às 9h30. O encontro será no auditório da Secretaria do Esporte do Estado, na Arena Castelão.

A Comissão para Assuntos Legais e Estatutários fará apreciação do parecer sobre o Anteprojeto de Reforma Estatuária e autorização para convocação de Assembleia Geral Extraordinária. Além disso, haverá a apreciação de requerimento da Diretoria Executiva para constituição de Sociedade Anônima do Futebol e autorização para convocação de uma nova Assembleia Geral.

Em julho, o Tricolor do Pici discutiu com torcedores a criação da SAF. O modelo foi apresentado, e muitos puderam tirar dúvidas. Presidente do clube, Marcelo Paz explicou que o clube não pretende vender ações neste momento. No entanto, poderá ter mais possiblidades de investimentos.

"Por que seria bom o Fortaleza se transformar em SAF? Porque possibilita um trânsito mais fácil no mercado financeiro, simplificando operações como investimentos e empréstimos", explicou o presidente do clube.