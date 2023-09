Ferroviário negocia jogadores da base com o Fortaleza e outros dois times

O Ferroviário comunicou, nesta terça-feira (5), a negociação de parte dos direitos econômicos de três jogadores da base. O zagueiro Saulo Rik, o atacante Renato Bentes e o lateral-direito Luan Mendes. Os jogadores foram para o Fortaleza, o Sport Club Lusitânia e o Tirol, respectivamente.

Saulo, nascido em 2007, foi para o Fortaleza sem nenhum custo. O Tubarão da Barra segue com 35% dos direitos econômicos do jogador. O atleta chega com contrato de formação e foi integrado ao elenco sub-16.

O clube coral também continua com 15% de Renato Bentes (2005), que vai para o futebol português e se tornou a primeira venda internacional do Ferroviário. Do lateral Luan Mendes (2004), a equipe segue com 30%.

Percentual

Os atletas já foram desligados do clube. No entanto, seguem como ativos do time coral. Em caso de venda futura, o Ferrão receberá um percentual.

O Ferroviário volta a campo nesta quinta-feira (7), quando enfrenta o Caxias-RS no jogo de ida das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Paulinho Kobayashi vai em busca do título da competição.