CBF detalha tabela das semifinais da Série D do Brasileirão; veja datas e horários dos jogos

A Diretoria de Competições da CBF divulgou a tabela detalhada das semifinais da Série D do Brasileirão nesta segunda-feira (4). Ferroviário, Caxias do Sul, Ferroviária e Athletic disputam as duas vagas na final da competição. Os quatro conquistaram o acesso para a Série C.

As disputas vão ocorrer nos dias 6, 7 e 10 de setembro. Na ida, o Tubarão da Barra entra em campo no dia 7 de setembro, às 15h (de Brasília), contra o Caxias do Sul, no Estádio Centário, no Rio Grande do Sul. O duelo da volta será em 10 de setembro (domingo), às 17h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

A final também será disputada em dois jogos. A CBF reservou as datas 13 e 14, para o primeiro jogo, além de 16 e 17, para o segundo, do mesmo mês, para a decisão do campeão da Série D de 2023. O Ferroviário conquistou vaga nas semifinais da competição após vencer o Maranhão nos pênaltis, neste domingo (3), no PV.



IDA

Quarta, 6 de setembro 20h – Ferroviária-SP x Athletic-MG - Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)

Quinta, 7 de setembro

15h – Caxias do Sul-RS x Ferroviário-CE – Centenário, em Caxias do Sul (RS)

VOLTA

Domingo, 10 de setembro

15h - Athletic-MG x Ferroviária-SP - Independência, em Belo Horizonte (MG)

17h30 – Ferroviário-CE x Caxias do Sul-RS – Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)