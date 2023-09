Renato Kayzer estreia pelo América-MG após 11 meses lesionado e agradece apoio do Fortaleza

O atacante Renato Kayzer voltou a jogar após dez meses fora do campo. O jogador, que foi emprestado pelo Fortaleza ao América-MG, atuou na vitória do Coelho por 2 a 0 em cima do Santos, neste domingo (3), no Independência, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o atleta celebrou o momento e agradeceu o apoio recebido pelo Tricolor do Pici e outros clubes.

"Eu já passei por diversos obstáculos em minha vida e obviamente não será o último, um ciclo de 11 meses de dor mental e física ao extremo, foi muito difícil por diversas vezes eu pensei em desistir, mas mantive minha fé intacta e confiei nos planos de Deus, trabalhei incansavelmente com todas as minhas forças, fui a exaustão do meu físico por várias vezes mas eu tava confiante que tudo poderia voltar a ser normal, valeu a pena cada gosta de suor e lágrima. Obrigado Jesus por nunca desistir de mim", escreveu numa rede social.

Kayzer chegou ao Tricolor do Pici em 2022. O jogador foi emprestado ao Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul. Durante atuação pelo clube coreano, em novembro do mesmo ano, ele rompeu o tendão de aquiles. O atacante retornou ao Brasil para realizar cirurgia e continuar a recuperação. Durante esse processo, o atleta de 27 anos contou com o apoio do Fortaleza e de outros clubes. Ainda no texto, ele cita nominalmente o presidente do Tricolor, Marcelo Paz, e faz outros agradecimentos.

"Queria aqui deixar meu agradecimento ao presidente Mario Celso Petraglia, do Athletico-PR, por ter aberto as portas de um clube para eu fazer meu tratamento. Tenho carinho imenso ao clube a todo departamento médico e fisioterapêutico que fizeram um excelente trabalho.

Agradecer ao presidente Adson Bastista, do Atlético-GO, por abrir as portas pra eu poder fazer minha parte física e me recuperar tambem e a todo departamento médico fisioterapêutico e os profissionais da parte física também.

Agradecer também ao Fortaleza e ao Marcelo Paz por terem acompanhado o meu processo, e ao departamento médico e fisioterapêutico por me dar todo o suporte nesse momento difícil que passei. E, claro, agradecer ao América-MG por abrir as portas pra eu poder voltar a fazer o que mais amo!", finalizou.

Kayzer tem contrato com o Leão do Pici até o fim de 2025. O Fortaleza confirmou o empréstimo do jogador ao Coelho até o final da temporada de 2023. A equipe mineira é 19ª na tabela da Série A do Brasileirão, com 16 pontos. O próximo desafio será contra o Cuiabá, na Arena Pantanal.