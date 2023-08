Fortaleza empresta atacante Renato Kayzer ao América-MG

O atacante Renato Kayzer foi emprestado pelo Fortaleza ao América-MG até o final da temporada 2023. A informação foi confirmada pelo próprio Fortaleza no início da tarde desta quarta-feira (2). O atacante tem contrato com o Leão do Pici até o final da temporada 2025.

Kayzer chegou ao Fortaleza em 2022 e disputou 23 partidas com a camisa tricolor. Após perder espaço, o jogador foi emprestado ao Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul. No clube coreano, sofreu uma grave lesão e precisou retornar ao Brasil.

O atacante precisou passar por cirurgia. A reabilitação aconteceu no Centro de Treinamento do Athletico-PR, antigo clube de Renato. Seu último jogo pelo Fortaleza aconteceu no dia 12 de junho de 2022, contra o Athletico-PR, pela Série A do Brasileirão 2022.

NOVO DESAFIO PARA KAYZER

O América-MG disputa a Série A do Brasileirão 2023 e ocupa atualmente a 19ª colocação na tabela de classificação. O Coelho soma dez pontos conquistados após 16 rodadas disputadas no torneio. O Fortaleza desejou sucesso ao jogador em seu novo clube.

