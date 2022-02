Fortaleza oficializa contratação do atacante Renato Kayzer junto ao Athletico-PR

Agora é oficial: o Fortaleza oficializou a contratação do atacante Renato Kayzer junto ao Athletico-PR nesta terça-feira (8). O Diário do Nordeste já havia antecipado o acerto entre as partes. Os últimos detalhes foram fechados e, com isso, o clube oficializou o reforço.

Ele chega com contrato definitivo, que terá duração por quatro temporadas, até o fim de 2025.

O jogador, inclusive, se despediu do Furacão nas redes sociais.

Kayzer realizou 53 jogos pelo Furacão em 2021 e marcou 12 gols, além de contribuir com três assistências. Ele possuia contrato com o time paranaense até o fim de 2023.

Revelado na base do Santos, o jogador acumula passagem por equipes como Chapecoense e Atlético-GO.

Para o setor, o Fortaleza tem, atualmente, os atacantes Silvio Romero, Ángelo Henríquez, Robson, Depietri, Romarinho, Moisés e Igor Torres. A chegada pode suprir a saída de Wellington Paulista, que foi recentemente para o América-MG.