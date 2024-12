Brasileiro Rodrigo Muniz dá vitória ao Fulham nos acréscimos contra o Chelsea

O Chelsea recebeu o Fulham em Stamford Bridge, nesta quinta-feira, no "Boxing Day" do Campeonato Inglês, focado em vencer e pressionar o líder Liverpool, mas foi surpreendido por um valente Fulham, que buscou a virada por 2 a 1, nos acréscimos, com gol do brasileiro Rodrigo Muniz, e frustrou os planos do técnico Enzo Maresca.



A derrota em casa encerrou uma série invicta de 12 partidas da equipe azul na temporada e de nove partidas no Inglês. Assim, o Chelsea parou nos 35 pontos e pode perder a vice-liderança para o Arsenal, que nesta sexta-feira enfrenta o Ipswich. Além disso, o Liverpool, com 39, terá a oportunidade de disparar na liderança se vencer o Leicester, nesta quinta-feira. O Fulham foi a 28 pontos.



Com as duas equipes verticalizadas, a partida começou aberta e com jogadas de perigo de ambos os lados. O Fulham, incomodado por três empates seguidos, expôs-se na frente e deixava Raúl Jiménez em boas condições de surpreender os anfitriões. O Chelsea, por sua vez, trabalhava mais a bola em busca do seu gol Logo aos 15 minutos, Palmer partiu em velocidade, livrou-se de dois marcadores e, da entrada da área, colocou a bola no canto esquerdo do goleiro Leno para abrir o placar para os anfitriões.