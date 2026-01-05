Desligou no feriado? Veja tudo o que aconteceu no futebol cearense entre o Natal e o Ano Novo

Se você desligou das notícias durante o feriado prolongado e as festividades de final de ano, o Jogada lista alguns dos assuntos mais importantes entre o dia 25 de dezembro e de 4 janeiro para você recuperar o tempo perdido.

SAÍDAS IMPORTANTES NO FORTALEZA

Os últimos dias de 2025 marcaram o fim da passagem de Marcelo Paz pelo Fortaleza. No dia 27 de dezembro, o CEO do clube pediu desligamento para acertar com o Corinthians. A notícia pegou muitos torcedores de surpresa. Paz, chegou a escrever uma carta de despedida dizendo que o "o fim do ciclo chegou". No mesmo dia, o Corinthians fez o anuncio de Marcelo Paz como novo CEO do clube até o final da temporada de 2026.

Legenda: Novo CEO do Corinthians, Marcelo Paz, gravou vídeo dizendo que era mais um para o 'bando de loucos' Foto: Reprodução

E as mudanças no departamento de futebol foram além de Paz. Além dele, saiu Sérgio Papelim, Júlio Manso, supervisor de futebol, que foi para o Corinthians e o gerente de futebol Daniel de Paula, demitido pelo clube.

Ainda antes da virada do ano, no dia 28 de dezembro, o Conselho Deliberativo do clube aprovou um novo orçamento para a temporada de 2026. Com o rebaixamento para a Série B, as cifras terão queda acentuada. O valor será de R$ 225 milhões para 2026, valor é 42% menor que o de 2025, ano que o clube teve o maior valor de investimento da história: R$ 387 milhões.

Também no mesmo dia, o Fortaleza anunciou Pedro Martins como novo CEO para substituir Marcelo Paz. Pedro Martins é formado em Administração de Empresas e possui MBA em Indústria do Futebol pela Universidade de Liverpool-ING. Seu último trabalho foi no Santos, atuando também como CEO. Ele ficou no clube paulista entre dezembro de 2024 até maio de 2025, quando pediu demissão após tentar implementar um projeto de modernização no clube, mas enfrentar resistência interna.

Entre os jogadores, o time confirmou as saídas de Yago Pikachu, para o Remo, o empréstimo do meia Yeison Guzmán para o América de Cali e venda do Breno Lopes ao Coritiba por R$ 15 milhões.

O time, que será comandado por Thiago Carpini, se reapresenta nesta segunda-feira (5), com a presença do volante Pierre, que foi comprado pelo time de forma definitiva até 2029.



VOVÔ COM SAÍDAS E ACERTOS

Do lado alvinegro os últimos dias do ano e os primeiros de 2026 foram marcados por anúncios de jogadores e despedidas. No dia 26 de dezembro, o Ceará acertou a compra de Vinícius Zanocelo e garantiu volante por três anos no clube. No mesmo dia, lateral Alex Silva primeira contratação do Ceará, celebrou o acerto e o reencontro com Mozart, novo treinador alvinegro.

Entre as saídas do Vovô estão a do atacante Lucas Mugni, que irá para o Mirassol, Paulo Baya, que foi para o Primavera e Janderson, que irá jogar no Vila Nova-GO. O volante Fernando Sobral também deixou o clube para jogar no Cuiabá, Willian Machado se despediu do clube para atuar no Mirrassol e Pedro Raul se reapresentou no Corinthians.

Legenda: Como esperado, Pedro Raul deixou o Ceará e voltou para o Corinthians, onde jogará na temporada de 2026 Foto: CearáSC

Do lado financeiro, o Vovô aprovou um orçamento de R$ 166,5 milhões em receitas brutas. O valor compreende o total de receitas brutas que o clube terá ao longo de todo o exercício de 2026. As principais fontes de arrecadação incluem: patrocínio e marketing (R$ 42 milhões), programa de sócio-torcedor (R$ 30 milhões), venda de atletas (R$ 29 milhões), direitos de transmissão (R$ 28 milhões) e receitas de jogos (R$ 26 milhões).