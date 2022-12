Internado há exatos 30 dias, Pelé, de 82 anos, segue em cuidados paliativos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O Rei do futebol faz tratamento intenso em decorrência de complicações do câncer de cólon. No último pronunciamento do hospital, sábado, (24), foi divulgado que a entidade não tem previsão para liberar o próximo boletim de saúde do Rei.

Pelé foi levado com urgência ao hospital pela sua esposa, Márcia Aoki, após apresentar inchaço por todo o corpo. A internação, não programada, ocorreu e dessa vez ele precisou ser observado e ter maiores cuidados. Pelé retornava costumeiramente ao hospital para fazer a quimioterapia, porém ele parou de responder ao tratamento e, de acordo com o hospital, os profissionais de saúde que prestam assistência a Pelé seguem com atenção especial a "disfunções renais e cardíaca".

Os filhos de Pelé, nos últimos dias, tem tido a responsabilidade de comunicar aos fãs o estado de saúde de seu pai e fazer atualizações. Na última sexta-feira, (23), uma movimentação na Vila Belmiro, estádio do Santos, onde o Rei jogou, assustou bastante os internautas. Imagens mostravam tendas sendo montadas para, supostamente, receber o velório do ex-jogador. Porém, surgiram boatos, ainda na mesma data, de que a estrutura que estava sendo montada era para receber um evento.

Legenda: Como está a saúde de Pelé? Veja o que se sabe sobre a situação do Rei do futebol Foto: Repdorução/Pelé

A filha de Pelé, Kely Nascimento, ainda no mesmo dia, sexta-feira, (23), divulgou em suas redes sociais uma imagem ao lado de seu pai e escreveu que seguiam na luta. Os outros filhos do Rei já se juntaram ao restante da família no hospital e todos passaram o natal juntos.

Até o atual momento não se tem atualizações do estado de saúde do jogador, mas aqui no Diário do Nordeste você acompanha todas as atualizações sobre o Rei do Futebol.