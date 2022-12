Hospital Albert Einstein não tem previsão para divulgar novo boletim sobre o estado de saúde de Pelé

Internado desde o final de novembro, Pelé está no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratamento do câncer de cólon. Os fãs do ex-jogador e admiradores de futebol aguardam notícias postivas sobre o Rei, mas o hospital ainda não tem previsão de quando vai divulgar novas informações sobre o estado de saúde dele.

O boletim médico mais atual foi divulgado na última quarta-feira, (21), quando o hospital informou que o câncer no cólon do Pelé progrediu e ele está em observação.

"Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica", informaram.

Nos últimos dias, imagens aéreas da Vila Belmiro, estádio do Santos Futebol Clube, tem assustado a todos. Através das imagens aéreas é possível identificar tendas sendo montadas no centro do gramado do estádio.

Em publicação feita nas redes sociais, a filha de Pelé já havia deixado claro que vai passar o natal com o pai e sua família dentro do hospital.