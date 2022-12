Movimentação na Vila Belmiro preocupa fãs de Pelé; entenda

Os fãs do "Rei do Futebol" se preocuparam após perceberem uma movimentação incomum na Vila Belmiro, sede do Santos, no litoral de São Paulo, com funcionários movendo estruturas de ferro para o campo nesta sexta-feira (23). O espaço também é conhecido como Estádio Urbano Caldeira.

Nas redes sociais, os internautas começaram a especular sobre a morte de Pelé, porém, ainda não há confirmação oficial.

O ex-jogador teve piora no quadro de saúde, conforme boletim médico do Hospital Albert Einstein divulgado na última quarta-feira (21). O "Rei do Futebol" tem "progressão da doença oncológica".

No Twitter, o jornalista Diego Torbes tirou foto das estruturas de ferro sendo levadas para o local. “Movimentação estranha na Vila Belmiro, estádio do Santos, neste momento”, escreveu.

Saúde do Rei Pelé

Pelé foi diagnosticado com broncopneumonia - inflamação das estruturas internas do pulmão, como os brônquios e os alvéolos.

Internado desde o dia 29 de novembro, após apresentar inchaço no corpo em virtude do câncer de cólon, o Rei do Futebol está sendo acompanhado pela equipe médica e iniciou tratamento com antibióticos para tratar a inflamação nos pulmões.

O ex-atacante começou tratamento contra um tumor no cólon em 2021. Ele precisa ir ao hospital com frequência para dar seguimento ao atendimento e avaliação.

Em tratamento contra um câncer, ex-camisa 10 do Santos já foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital, em setembro do ano passado. Sua saúde já havia sido assunto no início do ano, quando exames constataram a metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado.