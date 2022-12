Pelé passará Natal internado, revela filha; família de ídolo suspendeu festa

Pelé teve piora no quadro de saúde e irá passar o Natal internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi compartilhada nas redes sociais nesta quarta-feira (21) pela filha do Rei do Futebol, Kely Nascimento. Apesar da grande expectativa para a alta do ex-atleta, a decisão foi tomada em conjunto entre a família e os médicos.

"Família do insta, o nosso Natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor a gente ficar por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família … Einstein nos dá!!", escreveu Kely.

"Nós, como sempre, agradecemos todo o carinho que vocês transmitem aqui no Brasil como do mundo inteiro! O seu amor por ele, as suas histórias e a suas preces são um conforto enorme, porque sabemos que não estamos sós", completou.

Kely também afirmou que irá atualizar os fãs em breve sobre o quadro de saúde do pai e aproveitou para deixar uma mensagem especial de Natal aos seguidores.

"Vamos virar esse quarto num sambódromo (é brincadeira), vamos fazer até caipirinhas (não é brincadeira!!). Nós desejamos a todos que celebram, um Natal cheiro de família, cheio de criança, cheio daquelas briguinhas e com MUITO Amor e Saúde !! Amamos vocês, daremos um update semana que vem", comentou.

Boletim médico atualizado

Segundo boletim médico do Hospital Albert Einstein divulgado nesta quarta, Pelé teve piora no quadro de saúde. O "Rei do Futebol" tem "progressão da doença oncológica".

"Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia quimioterápica para tumor de cólon e tratamento de uma infecção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipe médica", informa boletim.

SAÚDE DE PELÉ

Pelé foi diagnosticado com broncopneumonia - inflamação das estruturas internas do pulmão, como os brônquios e os alvéolos.

Internado desde o dia 29 de novembro, após apresentar inchaço no corpo em virtude do câncer de cólon, o Rei do Futebol está sendo acompanhado pela equipe médica e iniciou tratamento com antibióticos para tratar a inflamação nos pulmões.

O ex-atacante começou tratamento contra um tumor no cólon em 2021. Ele precisa ir ao hospital com frequência para dar seguimento ao atendimento e avaliação.

Em tratamento contra um câncer, ex-camisa 10 do Santos já foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor no mesmo hospital, em setembro do ano passado. Sua saúde já havia sido assunto no início do ano, quando exames constataram a metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado.

