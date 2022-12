Filha de Pelé deixa Catar e publica foto com o pai no hospital

Pelé segue internado para tratamento de uma infecção respiratória no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Kely Nascimento, uma das filhas, chegou dos Estados Unidos para acompanhar o pai que está internado desde a última terça-feira (29). Nas redes sociais, ela compartilhou um registro ao lado do rei od futebol.

A imagem publicada mostra Kelly segurando a mão de Pelé. Na legenda, ela escreveu: 'Cheguei!'. Depois, ela postou imagem do momento em que trabalha do quarto do hospital em que o pai está internado. Assim, ela pode acompanhá-lo.

Em boletim médico divulgado no último dia 2 de dezembro, Pelé foi diagnosticado com infecção respiratória e tem recebido tratamento com antibióticos. O ex-jogador tem tido resposta adequada e segue em quarto comum. A nota diz ainda que há uma melhora geral no estado de saúde dele.

