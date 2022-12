Richarlison tatua rostos de Ronaldo e Neymar e mensagem para Pelé nas costas; veja foto

O atacante Richarlison, artilheiro da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Catar com três gols, tatuou os rostos de Ronaldo e Neymar, além de uma mensagem para de Pelé nas costas. O vídeo do desenho foi divulgado nesta terça-feira (13) no Instagram.

"Você fez o Brasil sorrir, Pelé"

Os rostos de Ronaldo e Neymar estão ao lado do perfil do atacante. Na imagem, também é possível observar uma criança com a camisa nove do Brasil, nomeado de Richarlison, de frente para o morro.

Perto do ombro direito, Richarlison tatuou a bandeira brasileira.

Em janeiro deste ano, o atacante do Tottenham tatuou na coxa o nome "Richarlison" e o número "10" com a medalha olímpica conquistada nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

Legenda: Richarlison tatuou a medalha olímpica conquistada nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021 Foto: Reprodução

Veja tatuagem do Richarlison

Legenda: Richarlison tatuou Ronaldo e Neymar nas costas, além de uma homenagem ao Pelé Foto: Reprodução

