Filho de Pelé publica foto com o jogador no hospital: 'A minha força é a sua'

Técnico do Londrina e filho de Pelé, Edinho publicou nas redes sociais uma foto com o pai na tarde deste sábado (24). Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Aos 82 anos, ele enfrenta um câncer no cólon e teve uma piora no estado de saúde nesta semana.

"Pai…a minha força é a sua", disse o treinador do Londrina na publicação, que mostra uma foto de Edinho e Pelé de mãos dadas no hospital. Na noite da última sexta-feira (23), Kely, outra filha de Pelé, também havia publicado uma foto ao lado do pai no hospital. "Seguimos aqui, na luta e na fé. Mais uma noite juntos", disse ela na legenda.

ENTENDA A SITUAÇÃO DE PELÉ

Pelé, está internado desde 29 de novembro, após ser diagnosticado com broncopneumonia - inflamação das estruturas internas do pulmão, como os brônquios e os alvéolos.

Após relativa melhora, havia expectativa para a sua alta, mas uma reversão no quadro fez com que a família e os médicos decidissem que ele irá passar o Natal internado. O boletim médico de quarta-feira (21) indica que Pelé tem "progressão da doença oncológica".

O ex-atacante começou tratamento contra um tumor no cólon em 2021. Ele precisa ir ao hospital com frequência para dar seguimento ao atendimento e avaliação.

Em tratamento contra o câncer, o ex-camisa 10 do Santos já foi submetido a uma cirurgia para retirada do tumor, em setembro do ano passado. Sua saúde já havia sido assunto no início do ano, quando exames constataram a metástase que atinge o intestino, pulmão e o fígado.

