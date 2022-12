Santos homenageia Pelé com coroa em novo emblema

O Santos Futebol Clube divulgou nesta terça-feira (27) a mudança no escudo para 2023. O emblema carrega uma coroa no centro, ao lado das estrelas referente aos títulos mundiais conquistados em 1962 e 1963, em homenagem ao Rei Pelé, internado no Hospital Albert Einstein desde novembro após apresentar inchaço no corpo e parar de responder à quimioterapia.

Tá rolando o media day dos #MeninosDaVila pra #Copinha e tem uma novidade no escudo do Peixão! 👑⚪️⚫️ pic.twitter.com/bKJzZXAaga — Santos FC (@SantosFC) December 27, 2022

A coroa em alusão ao Rei Pelé estampará o uniforme do Santos durante a temporada 2023 em todas as categorias. A estreia do novo emblema ocorrerá no dia 4 de janeiro (quarta-feira) em duelo que marca a estreia santista na Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o São Raimundo-RR.

Esta será a terceira vez que Pelé será homenageado pelo Santos com a coroa no emblema. Em 2019, no aniversário de 79 anos do ex-jogador, o clube paulista utilizou a honraria acima do escudo. Na época, porém, a coroa estava representada dentro do número 10 da camisa defendida por Soteldo. Em 2011, Paulo Henrique Ganso também carregou a coroa na numeração.

Pelo clube santista, Pelé atuou por 18 temporadas, com 1.116 jogos disputados e 1.091 gols marcados.

