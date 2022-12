Familiares de Pelé passam noite de Natal juntos em hospital de São Paulo e registram momento

Os familiares de Pelé celebraram a véspera de Natal, no sábado (24), no hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde o rei do futebol está internado atualmente. Uma das filhas, Kely Nascimento, usou as redes para registrar o momento com a família reunida, mas lembrando da falta de Pelé na imagem: "Quase todos".

Pelé segue anestesiado como parte dos cuidados paliativos contra o câncer de cólon. "Quase todos. Feliz natal. Gratidão, amor, união, família. A essência do natal. Agradecemos todos vocês por todo amor e luz que encaminham. Nessa vida louca e surpreendente, eu não seria nada sem eles", escreveu Kely na legenda da foto postada no Instagram.

Além dela, a imagem também foi compartilhada por Flávia Arantes do Nascimento, irmã de Kely. Com a véspera do Natal, o movimento no quarto do Rei se intensificou enquanto parentes chegaram de várias partes do Brasil.

Edinho, filho de Pelé e treinador do clube de futebol Londrina, deixou o Paraná na sexta-feira (23) para se unir à família no hospital, chegando no início da tarde de sábado(24) no local. Ele se juntou às irmãs, Kely e Flávia.

Cuidados paliativos

O último boletim divulgado pela unidade de saúde apontou uma progressão da doença oncológica em Pelé, para o qual faz tratamento desde 2021.

Internado no último dia 29 de novembro, o ex-jogador passou reavaliação do tratamento quimioterápico, quando a família foi alertada de que, a partir de então, apenas os cuidados paliativos poderiam ser administrados.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte