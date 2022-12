Romário manda mensagem para Pelé: 'o mundo todo está rezando por você'

Romário mandou um recado para Pelé. O ex-camisa 11 da seleção desejou rápida recuperação ao Rei do Futebol, internado desde novembro no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O ex-jogador se manifestou durante um jogo beneficente realizado na noite desta segunda-feira (26), na cidade de Uberlâdia (MG).

"Rei, melhora. Muita fé. O mundo todo está orando e rezando por você. Melhora. Beijo no coração", disse o tetracampeão do mundo em entrevista.

O Rei do futebol está internado para tratamento de um câncer no cólon. O boletim médico mais atual foi divulgado na última quarta-feira, (21), quando o hospital informou que o câncer no cólon do Pelé progrediu e ele está em observação.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte