Filho de Pelé, Joshua Arantes chega ao hospital para acompanhar o pai

Internado desde novembro, Pelé recebeu a companhia de mais um filho neste domingo (25). Joshua Arantes chegou ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para se juntar ao pai e aos demais familiares. A irmã, Kely Nascimento, postou uma foto ao lado dele para registrar o momento.

"Chegou mais um! Ai, que cheirinho bom", disse Kelly, em imagem publicada numa rede social.

Ela também postou uma foto com parte dos irmãos neste sábado, véspera de natal, no hospital onde o pai está internado. Além de Kely, estão na companhia de Pelé o filho e agora técnico Edinho, Celeste, Joshua, Flávia e Gemina.

O Rei do futebol está internado para tratamento de um câncer no cólon. O boletim médico mais atual foi divulgado na última quarta-feira, (21), quando o hospital informou que o câncer no cólon do Pelé progrediu e ele está em observação.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte