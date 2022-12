Técnico do Londrina, filho de Pelé agradece orações pelo pai

Técnico do Londrina e filho de Pelé, Edinho concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (22) e agradeceu pelo carinho e pelas orações feitas para seu pai, que segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"Até aproveito para dirigir a palavra a todos. Primeiro agradecer muito todo o carinho, todas as mensagens, todos os recados, todas as orações que, eu falo em nome da família toda, viemos recebendo. Com certeza está sendo canalizado tudo para ele, para nosso rei, nosso ídolo máximo. Só temos que agradecer", disse Edinho, ao ser perguntado sobre Pelé.

Pelé no hospital

Pelé está no hospital desde o fim de novembro para reavaliação do tratamento de um câncer no cólon. Ele teve diagnosticada uma infecção respiratória nesse período. Não há previsão de alta.

Na quarta-feira, o hospital divulgou um boletim médico informando que Pelé apresenta "progressão da doença oncológica" e exige maiores cuidados com disfunções renal e cardíaca.

Alegria ao pai

Edinho está comandando a pré-temporada como técnico do Londrina, mas mantém contato com as duas irmãs que estão em São Paulo com Pelé. Ele destacou que um bom trabalho no Tubarão pode dar um pouco mais de alegria ao pai.

"Minhas duas irmãs mais velhas estão lá acompanhando, estão com ele diariamente, 24 horas por dia, revezando. Eu gostaria de alguma maneira estar presente, mas estou comprometido na minha missão aqui também. Quanto mais sucesso eu conseguir aqui, na minha trajetória, isso leva alegria para ele lá também. Estou em paz com isso. Mas, sempre com o pensamento lá. Às vezes me desligo um pouco e vou para um canto refletir, orar"

Trabalho no Londrina

Edinho foi efetivado como treinador do Londrina no dia 23 de novembro. Ele estava no comando da equipe sub-20. Aos 52 anos e no clube desde outubro de 2021, o profissional terá a missão de comandar o alviceleste a partir do Campeonato Paranaense. Além do estadual, o Londrina jogará a Copa do Brasil e a Série B do Campeonato Brasileiro.